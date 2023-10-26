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Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26-27 Ekim Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

26.10.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 35,15 TL

Gazyağı TL/lt: 37,49 TL

Motorin TL/lt: 39,63 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 39,68 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 29,02 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,93 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 90,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 düşüşle 89,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,74 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına yönelik verilerin etkisiyle düşüşe geçti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artarak 421 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklentinin aksine stoklarda artış olması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,27 artışla 106,637 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

İsrail-Filistin çatışmasının petrol fiyatları üzerindeki etkisi sürüyor. Piyasalar, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın kontrol altına alınması için yürütülen diplomatik çabaların işe yarayıp yaramayacağını yakından takip ediyor. Çatışmanın petrol ihracatçılarının bulunduğu bölgeye sıçraması ihtimali devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,16 ile 90,38 dolar aralığının direnç, 88,84 ile 88,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.