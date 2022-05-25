Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26 - 26 Mayıs Benzine ve mazota ZAM var mı? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları! - Haberler

Akaryakıta zam gelecek mi? Benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

25.05.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 22,85 TL

Gazyağı TL/lt: 21,91 TL

Motorin TL/lt: 22,03 TL

TL/lt: 22,03 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,08 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,68 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,90 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 11.32 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 11.08 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 11.36 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.13 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.13 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.24 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.36 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.19 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 111,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 111,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol piyasalarındaki arz daralması endişeleri ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yaklaşan seyahat sezonuyla artan güçlü talep beklentileri etkili oldu.

Görevine yeni atanan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, dün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol yaptırımı konusunda anlaşmaya varacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti.

ABD'de 30 Mayıs Anma Günü'ne denk gelen hafta sonunun son iki yılın en yoğun günlerinden olması bekleniyor. Eylül ayına kadar devam edecek yoğun seyahat sezonu petrol talebinde yükseliş beklentilerini artırıyor.

Öte yandan, Çin'in başkenti Pekin'de Kovid-19 tedbirleri devam ederken, ülkenin ticaret merkezi Şanghay'da 1 Haziran itibarıyla tedbirlerin hafifletilerek normalleşmenin başlaması bekleniyor. Ülkede yeni kısıtlamaların uygulanabileceğine yönelik endişeler küresel petrol fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 567 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 112,27 ile 113,42 dolar aralığının direnç, 111,12 ile 109,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 25 Mayıs 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 25 Mayıs 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 25 Mayıs 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

25 Mayıs itibariyla henüz akaryakıta zam yapıldığına dair bir açıklama veya haber bulunmamaktadır. Akaryakıta zam gelmesi durumunda ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

25 Mayıs itibariyla henüz akaryakıta indirim yapıldığına dair bir açıklama veya haber bulunmamaktadır. Akaryakıta indirim gelmesi durumunda ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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