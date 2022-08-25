Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 25 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, Benzin litre fiyatı ve mazot litre fiyatı İstanbul, Ankara'da ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren fiyatı 95 kuruş artan motorinin litre fiyatı 26 lira 3 kuruşa yükseldi.

LİTRE FİYATI 26 LİRAYI AŞTI

Zamla birlikte İstanbul'da litresi 25 lira 8 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı 26 lira 3 kuruşa yükseldi. Öte yandan İzmir'de 26 lira 15 kuruşa, Ankara'da ise 26 lira 14 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI

25.08.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 21,16 TL

Gazyağı TL/lt: 24,75 TL

Motorin TL/lt: 25,98 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 26,03 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 19,26 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,62 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

Ankara LPG fiyatı: 11.34 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 11.08 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 11.07 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 11.20 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 11.34 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 11.16 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 101,76 dolardan işlem görüyor.

Dün 101,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artarak 101,76 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Rusya'nın ihracatındaki kesintiler, büyük üreticilerin üretimi kısma ihtimali ve ABD'deki bir rafinerinin kısmen kapatılması nedeniyle artan arz sıkıntısı endişeleri etkili oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın, hafta başında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısabileceğini açıklaması piyasalarda arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatları yükseltti.

OPEC+ grubu, eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. Grup, temmuz ve ağustos ayları için günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti.

bp, çarşamba günü, bir elektrik yangını nedeniyle ABD'nin Indiana eyaletindeki günlük 430 bin varil kapasiteye sahip Whiting rafinerisinin bazı ünitelerini kapattığını bildirdi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış da talebin yüksek seyrettiği algısıyla fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalarak 421,7 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 450 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 8 milyon 100 bin varil azalışla 453,1 milyon varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 100 bin varil azalışla 215,6 milyon varil oldu.

Öte yandan, piyasalar, İran nükleer anlaşmasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin taslak metne yönelik İran'ın görüşlerine karşılık verdiklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliğinin (AB) taslak metnine ilişkin İran'ın görüşlerini AB aracılığıyla almıştık. Bu konudaki incelemelerimiz bugün bitti ve AB'ye yanıt gönderdik." dedi.

Price, ABD'nin yanıtının içeriği konusunda ise herhangi bir detay paylaşmadı.

Brent petrolde teknik olarak 101,95 ile 102,08 dolar aralığının direnç, 101,64 ile 101,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 25 Ağustos 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 25 Ağustos 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 25 Ağustos 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.