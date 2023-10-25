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Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 25-26 Ekim Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

25.10.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 35,15 TL

Gazyağı TL/lt: 37,49 TL

Motorin TL/lt: 39,63 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 39,68 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 29,02 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,93 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,76 dolardan işlem görüyor.

Dün 90,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 87,76 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,5 dolardan alıcı buldu.

Avrupa'dan gelen zayıf ekonomik veriler petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi. Enflasyonla mücadele kapsamında Avrupa Merkez Bankası'nın attığı adımların talep üzerindeki etkisi günden güne güçlenirken, Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri, ekimde, Kasım 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Almanya ve İngiltere gibi büyük ekonomilerin yavaşladığına işaret eden veriler, söz konusu ülkelerde talebin düşebileceği endişesini artırdı. Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın yarınki para politikası kararları ve Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaları bekliyor.

Ayrıca, Gazze'de Hamas'ın rehin aldığı kişilerin serbest bırakılması ve İsrail ile Hamas arasındaki çatışmayı kontrol altına almaya yönelik diplomatik çabaların yoğunlaşması, petrol fiyatlarının kısmen gerilemesine sebep oldu.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de güçlü ekonomik veriler açıklandı. İş üretimi beş aylık daralmadan çıkarak ekimde artış gösterdi. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 2,6 milyon varil düştüğünü duyurdu. Piyasa beklentisi stokların 1,5 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkede talebin arttığına işaret eden veriler petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtladı.

Uzmanlar, günün ilerleyen saatlerinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı resmi rakamları bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,30 ile 88,41 dolar aralığının direnç, 87,72 ile 87,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.