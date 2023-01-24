Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 24 Ocak Benzine ve Motorine ZAM veya İNDİRİM var mı? Motorine zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Bu gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

23.01.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 20,41 TL

Gazyağı TL/lt: 23,47 TL

Motorin TL/lt: 23,15 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 23,20 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,82 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,69 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 89,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalarak 87,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ekonomisinin yavaşlayacağına dair endişeler ve ülkede ham petrol talebinde düşüş olduğu yönündeki algı etkili oldu.

Piyasalar bugün ABD'den gelecek ham petrol stok tahminini bekliyor. Stoklardaki artış ya da azalış piyasa oyuncularına ülkede petrole olan talebe ilişkin bilgi veriyor. Tahminin ardından yarın da ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi verileri açıklanacak.

Geçen hafta açıklanan EIA verilerine göre ABD'nin ticari ham petrol stokları, yaklaşık 8,4 milyon varil artmıştı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış, talebin düştüğüne işaret ederek fiyatlar üzerinde baskı kuruyor. Bu hafta açıklanacak verilerin de stoklarda artış olduğuna işaret edeceği beklentisi var.

Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ve uluslararası seyahate tekrar izin verilmesiyle petrol talebinin artacağı beklentisi fiyat düşüşünü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,09 ile 88,30 dolar aralığının direnç, 87,88 ile 87,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 24 Ocak 2023 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: