Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 24 Haziran Benzine ve Motorine ZAM veya İNDİRİM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıta zam gelecek mi? Benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

24.06.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 27,27TL

Gazyağı TL/lt: 27,91TL

Motorin TL/lt: 29,94 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 29,99 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 20,70 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,84TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 12.30 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 12.04 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 12.34 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 12.10 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 12.09 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 12.20 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 12.33 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 12.17 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 110,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 111 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 110,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD ve Avrupa Birliğinin Rusya'dan petrol ithalatına yönelik yaptırımları nedeniyle piyasalarda arz daralması endişeleri zemin kazanıyor. Rusya'nın petrol üretiminde ihtiyaç duyduğu teknoloji ithalatının da yaptırımlar kapsamında olması arz daralması endişelerini artırıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın temmuzda Suudi Arabistan'ı da kapsayacak bölge turu da piyasaların odağında yer alıyor.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan'ın başı çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustosta da hızlandırılmış üretim artışı kararına bağlı kalması bekleniyor.

OPEC+ grubu son toplantısında daha önce planlananın aksine günlük 432 bin varil yerine temmuz ve ağustosta 648 bin varillik üretim artışına gitme kararı almıştı. Grubun ağustos ayına ilişkin üretim artışını kararlaştıracağı toplantısı 30 Haziran'da yapılacak.

Ancak uzmanlar, bazı üye ülkelerin yetersiz yatırımları ile Rusya'nın arz kayıpları nedeniyle grubun aylık üretim artışı hedefini tutturmakta zorlanacağını belirtiyor.

Talep endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılıyor

Öte yandan, küresel ekonomik büyümeye ilişkin belirsizlikler ve Çin'de Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin henüz tamamen kalkmamış olması petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatların yükselişini baskılamaya devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için Kongre ve eyaletleri vergi muafiyeti yapmaya davet ederken, petrol şirketlerine de daha çok petrol rafine etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Uzmanlar, Biden'ın bu hamlesinin her ne kadar tüketicilerin cebine katkıda bulunmayı amaçlasa da aynı zamanda talebi artırarak fiyatları yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 110,63 ile 111,90 dolar aralığının direnç, 109,36 ile 108,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 24 Haziran 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 24 Haziran 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 24 Haziran 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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