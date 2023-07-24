Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 24-25 Temmuz Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

24.07.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,05 TL

Gazyağı TL/lt: 30,71 TL

Motorin TL/lt: 33,87 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 33,92 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 24,26 TL

Fuel Oil TL/Kg: 21,45 TL

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Benzinin litre fiyatının 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 lira artması bekleniyor. Zammın ardından benzinin litresi 36 lirayı aşacak.

FİYAT 36 LİRAYI AŞACAK

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 5 kuruşa, Ankara'da 36 lira 54 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 64 kuruşa çıkacak.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,58 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 81,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 80,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,77 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yarın başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde düşüşe geçti. Fed'in iki günlük toplantının sonunda faiz oranlarını 25 baz puan artırması bekleniyor. Yüksek faiz oranı ihtimalinin ekonomik koşulları kötüleştireceği ve yılın geri kalanında daha fazla artışa dair herhangi bir göstergenin petrol piyasalarını baskı altına alacağı endişeleri sürüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın da perşembe günü faiz oranlarını 25 baz puan artırması bekleniyor. Sıkı para politikalarının ekonomik aktiviteyi baskılayarak petrol talebine zarar verebileceği kaygısı fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik büyümenin beklenen seviyede olmaması nedeniyle hükümetin ekonomiyi teşviklerle canlandırmaya çalışacağı öngörüleri, petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtladı. Hükümet geçen hafta, yakıt talebinin toparlanmasına yardımcı olabilecek tüketici harcamalarını destekleyeceğini, 10 sektörde büyümeyi teşvik etmek için plan yapacağını ve özel firmalara desteği artıracağını açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 80,80 ile 80,85 dolar aralığının direnç, 80,56 ile 80,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.