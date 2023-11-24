25 Kasım güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 24-25 Kasım Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

24.11.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,55 TL

Gazyağı TL/lt: 35,70 TL

Motorin TL/lt: 37,58 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 37,63 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,42 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,91 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,54 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 81,54 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,56 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yön arayışı devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikalarını gözden geçirmek üzere pazar günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak toplantı önce 30 Kasım'a ertelendi, daha sonra fiziki değil, çevrim içi gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu durum, grubun anlaşmazlığa düştüğü; bazı üye ülkelerin üretimlerini artırmak istediğine ilişkin spekülasyonlara yol açtı.

Hamas ve İsrail arasındaki uzlaşmayla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduran, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayan insani ara başladı. Bunun uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına ilişkin veriler ise fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,66 ile 82,15 dolar aralığının direnç, 81,17 ile 80,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.