Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 24-25 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

24.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 37,74 TL

Gazyağı TL/lt: 34,99 TL

Motorin TL/lt: 37,86 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 37,91 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,62 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,87 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,88 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 83,21 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 azalarak 82,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,52 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, bazı ülkelerden gelen zayıf ekonomik veriler ve ABD'nin faiz politikasındaki belirsizlikler etkili oldu. Küresel petrol talebinde düşüş ve petrol arzında artış yaşanacağına dair endişeler fiyatların düşüşünü destekliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ile Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası temsilcileri, bu hafta yapacakları yıllık toplantı için ABD'nin Wyoming eyaletinde bir araya gelecek. Yatırımcılar, ABD'nin faiz oranlarına ilişkin ipuçları için Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşmayı bekliyor.

Küresel ekonomik hareketliliğin zayıfladığına ilişkin veriler petrol fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Japonya, ağustosta fabrika faaliyetlerinin üst üste üçüncü kez küçüldüğünü bildirdi. Avro Bölgesi'ndeki iş faaliyetleri de beklenenden fazla düştü. İngiltere'de ise ekonominin bu çeyrekte küçüleceği öngörülüyor. ABD'de ticari faaliyetler ağustosta durgunluk noktasına yaklaştı ve büyüme şubattan bu zamana kadarki en zayıf seviyede gerçekleşti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 100 bin varil azalarak 433 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı. Beklenti stokların 2 milyon 418 bin varil düşeceği yönündeydi. Beklentinin üzerindeki düşüş, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına işaret ederek petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 83,29 ile 83,35 dolar aralığının direnç, 82,50 ile 82,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.