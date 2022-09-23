Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 23 Eylül Benzine ve Motorine ZAM var mı? Motorine zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

23.09.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 19,22 TL

Gazyağı TL/lt: 21,87 TL

Motorin TL/lt: 23,05TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 23,10 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,08 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,59 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

Ankara LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.73 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.72 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.85 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.82 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 azalarak 90,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, merkez bankalarının hızlanan faiz artırımı kararlarının ardından ortaya çıkan ekonomik resesyon endişeleri ve değeri artan dolar etkili oldu.

Küresel çapta enflasyonist baskıların artacağı beklentileriyle merkez bankalarının agresif faiz artırımları devam ederken, Fed'in ardından dün İngiltere, Norveç, İsviçre, Tayvan, Güney Afrika, Endonezya ve Filipinler merkez bankaları da politika faizinde artırıma gitti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış da dolara endeksli petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı jeopolitik riskler, İran nükleer anlaşmasının çıkmaza girmesi ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerindeki düşüş, piyasalardaki arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin son 40 yılın en düşük seviyesine gerilediği tahmin edilirken, yıl başında 600 milyon varil seviyesinde olan rezervlerin 427 milyon varil seviyesine gerilediği kaydediliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının arz riskleri ve daralan piyasa koşulları nedeniyle 80 doların üzerinde destek bulmaya devam edeceğini ancak küresel resesyona daha hızlı bir şekilde geçiş olması durumunda fiyatların bu seviyenin de altına gerileyebileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,42 ile 90,59 dolar aralığının direnç, 89,97 ile 89,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 23 Eylül 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 23 Eylül 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 23 Eylül 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.