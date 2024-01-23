Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 23-24 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

23.01.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,91 TL

Motorin TL/lt: 39,03 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 40,23 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,95 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,63 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,21 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 80,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,91 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, geçen hafta etkili olan ve bu hafta da devam etmesi beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle ABD'de bazı petrol üretim tesislerinde meydana gelen kesintiler etkili oldu.

Toplam 92 kişinin yaşamını yitirmesine de neden olan olumsuz hava şartları, ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde petrol üretiminin yaklaşık yüzde 20 düşmesine sebep oldu.

Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle yürüttükleri hava harekatı kapsamında Yemen'deki 8 Husi hedefini vurmalarının ardından Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesi de arz yönlü endişeleri artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketlerine destek oldu.

Husilere bağlı Yemen hükümeti Savunma Bakanlığı Manevi İrşad Dairesi Başkan Yardımcısı Abdullah Bin Amir de X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Sana'ya düzenlenen saldırılar, Yemen'e yönelik saldırıların başlangıcından bu yana en şiddetli saldırılar olabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çin Merkez Bankasının gösterge faiz oranlarını sabit bırakmasının ardından Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ise dünyanın en büyük ikinci büyük petrol tüketicisi ülkede petrole talebin de olumsuz seyredeceği endişelerini artırarak fiyatları olumsuz etkiliyor.

Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için alması beklenen kararlar piyasalarda yakından takip ediliyor.

Yatırımcıların odağında ayrıca bu hafta açıklanacak ABD'nin geçen yılın son çeyreğine dair büyüme verileri ile aralık ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri yer alıyor. Söz konusu verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,38 ile 80,45 dolar aralığının direnç, 79,76 ile 79,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.