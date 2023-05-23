Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 23-24 Mayıs Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

23.05.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 20,59 TL

Gazyağı TL/lt: 18,24 TL

Motorin TL/lt: 19,35 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 19,40 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,18 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,69 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 76,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 76,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,39 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, yatırımcıların petrol talebinde mevsimsel artış beklentileri ve OPEC+ grubunun arz kesintilerinin piyasayı daraltacağına yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD'de yaz sezonu yakıt talebi artışının başlangıcı olarak kabul edilen 29 Mayıs'taki Anma Günü tatilinin yaklaşması, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talep beklentilerini artırarak fiyatları destekledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin mayıs başından itibaren uygulamaya koydukları günlük 1,2 milyon varillik kesintinin, yılın ikinci yarısında arz daralması yaşanacağına yönelik endişeleri desteklemesi de fiyatları desteklemeyi sürdürdü.

Ayrıca, ABD yönetiminin geçen hafta stratejik petrol rezervi için ağustosta teslim edilmek üzere 3 milyon varile kadar ham petrol alacağını duyurması da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen bir unsur olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, OPEC+ üretim kesintilerinin tam olarak hayata geçirilmesi ve yaz sezonunda talebin daha da artmasıyla hazirandan itibaren petrol arzı açığı yaşanacağını ve Asya ülkelerinin yılın ikinci yarısında günlük yaklaşık 2 milyon varillik tüketim artışıyla petrol talebindeki büyümenin çoğuna öncülük edeceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişeler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Analistler, ABD'nin borçlarında temerrüde düşmesi halinde ödeme takviminde yaklaşık 1 aylık gecikmenin yaşanabileceğine dikkati çekerek, bu durumun ülkede ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle varlık fiyatlarını baskıladığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,41 ile 76,70 dolar aralığının direnç, 75,95 ile 75,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 23 Mayıs 2023 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: