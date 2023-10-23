Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 23-24 Ekim Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

23.10.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 35,15 TL

Gazyağı TL/lt: 37,49 TL

Motorin TL/lt: 39,63 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 39,68 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 29,02 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,93 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 91,44 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 93,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 91,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,23 dolardan alıcı buldu.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği endişeleriyle artan petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Piyasalarda, çatışmanın genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine ilişkin haber akışı fiyatlarda bir miktar geri çekilmeye neden oldu.

Artan diplomatik adımlar ve hafta sonu İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi için iki yardım konvoyunun Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapması da fiyatlardaki gerilemeyi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan, ABD yönetiminin geçen hafta, Venezuela petrolüne yönelik bazı yaptırımları askıya alması da arz endişelerini hafifleterek fiyatların yukarı yönlü seyrini sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,80 ile 92,63 dolar aralığının direnç, 90,97 ile 90,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.