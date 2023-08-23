Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 23-24 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

23.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 37,74 TL

Gazyağı TL/lt: 34,73 TL

Motorin TL/lt: 37,86 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 37,91 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,61 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,86 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,16 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 84,03 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 84,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,80 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'de petrol talebinin arttığını gösteren verilerin açıklanması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'de ham petrol arzının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 418 bin varil düştüğünü açıkladı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin artması fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda azalışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam etmesi, petrol fiyatlarının artışına destek verdi. Zayıf ABD doları, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

ABD dolar endeksi bugün saat 08.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 düşüşle 103,372 oldu.

Öte yandan, piyasa oyuncuları büyük ekonomilerin faiz kararlarına ilişkin ipuçlarını takip ediyor. Faiz oranlarına ilişkin belirsizlikler fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ile Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası temsilcileri bu hafta yapacakları yıllık toplantı için ABD'nin Wyoming eyaletinde bir araya gelecek.

Brent petrolde teknik olarak 84,33 ile 84,45 dolar aralığının direnç, 83,95 ile 83,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.