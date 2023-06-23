Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Haziran Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

23.06.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 24,06 TL

Gazyağı TL/lt: 22,74 TL

Motorin TL/lt: 23,85 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 23,90 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 20,13 TL

Fuel Oil TL/Kg: 17,98 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 73,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,62 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel bankaların faiz artırımına gitmesi ve bu yıl faiz oranlarının daha da artacağının sinyallerini vermesi etkili oldu.

Dün İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5'e çıkardı. İsviçre Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,75'e çıkarırken, Norveç Merkez Bankası da politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3,75'e yükseltti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ise Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz oranlarını bu yıl yeniden ve belki 2 kez daha artırabileceği görüşünde olduğunu söyledi.

Bankaların daha fazla faiz artırımına gidileceğini işaret etmesinin ardından ekonomik büyümede yavaşlama ve petrol talebinde düşüş olacağı endişeleri fiyatlardaki aşağı yönlü gidişi destekliyor.

Diğer para birimlerine karşı doların yükselişi de petrol fiyatlarını baskıladı. Amerikan dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi, günün erken saatlerinde yüzde 0,26 artışla 102,2'ye yükseldi. Güçlü doların, diğer para birimi kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşüreceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi ülkede ham petrol stoklarının geçen hafta 3,8 milyon varil düştüğünü açıkladı. Beklenti stokların 1,2 milyon varil düşmesi yönündeydi. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin yükseldiğini gösteren veriler fiyatların düşüşünü kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 73,65 ile 73,83 dolar aralığının direnç, 73,03 ile 72,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.