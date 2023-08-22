Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

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AKARYAKIT FİYATLARI

22.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 37,74 TL

Gazyağı TL/lt: 34,73 TL

Motorin TL/lt: 37,86 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 37,91 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,61 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,86 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,33 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 84,46 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 azalarak 84,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,06 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları geçen hafta yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Yükselişte, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim ve ihracatına uyguladığı kesintiyi eylüle kadar devam ettireceği haberleri ve yılın ikinci yarısında küresel petrol piyasasında arz sıkıntısı olabileceği öngörüsü etkili oldu.

Yükselişin ardından bugün petrol fiyatlarında düşüş görüldü. Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşlamasıyla talebin düşeceği endişesi ve ABD'de faiz oranlarının daha da artırılacağına yönelik beklentiler, fiyatların düşüşünü destekledi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de faiz indirimi beklenenin altında geldi. Çin Halk Bankası, bir yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,55'ten yüzde 3,45'e düşürdü. Söz konusu faiz indirimi ülkede talebin yavaşlayacağına ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

Öte yandan, diğer büyük ekonomiler yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmayı seçiyor. Piyasa oyuncuları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin para politikasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın daha yüksek faiz oranlarının yaşanacağı bir döneme işaret etmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,46 ile 84,53 dolar aralığının direnç, 84,12 ile 84,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.