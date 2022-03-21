Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 21 Mart Benzine, mazota ZAM var mı? benzin motorin fiyatları ne kadar? Benzin ve mazot litre fiyatı!

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AKARYAKIT FİYATLARI

21.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 18,10 TL

18,10 TL Gazyağı TL/lt: 19,25 TL

19,25 TL Motorin TL/lt: 20,64 TL

20,64 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 20,68 TL

20,68 TL Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,15 TL

16,15 TL Fuel Oil TL/Kg: 13,64 TL

BENZİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 20 Mart 2022 İstanbul benzin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 21 Mart 2022 Ankara benzin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 21 Mart 2022 İzmir benzin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Son 3 günde akaryakıta üst üste gelen indirimlerin ardından brent petrol fiyatında yaşanan artış nedeniyle ibre tersine döndü. Buna göre; bu geceden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 18,67 liradan 20,63 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 18,78 liradan 20,74 liraya yükseldi.

Akaryakıta peş peşe gelen indirimlerin ardından artan brent petrol fiyatlarından sonra motorine bu kez zam yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş zam geldi.

MOTORİN FİYATLARI

Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

"EPGİS ZAM YAPMAZ"

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın suçlamalarına yanıt veren EPGİS, zamları kendilerinin yapmadığını belirterek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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