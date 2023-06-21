Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 21-22 Haziran Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

21.06.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 24,04 TL

Gazyağı TL/lt: 21,47 TL

Motorin TL/lt: 23,83 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 23,88 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 20,13 TL

Fuel Oil TL/Kg: 17,98 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,08 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 76,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,38 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in gün içinde Kongre'de yapacağı konuşmada ekonomik büyümeye ilişkin olumlu öngörüler açıklayacağı ve ülkenin gelecekteki faiz hareketleri hakkında ipuçları vereceği beklentisi etkili oldu.

Fed'in ABD ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda yüksek enflasyonu düşürmeye odaklanması bekleniyor. Ekonomik büyümedeki istikrar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de talep artışını da beraberinde getireceği öngörülüyor.

Uzmanlar, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün gün içinde açıklayacağı ham petrol stoklarına ilişkin öngörüsüne odaklandı. Ham petrol stoklarında düşüş beklentisi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep toparlanmasına ilişkin endişeler fiyat artışlarını sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 76,27 ile 76,47 dolar aralığının direnç, 76 ile 75,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.