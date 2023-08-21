Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 21-22 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

21.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 37,72 TL

37,72 TL Gazyağı TL/lt: 34,73 TL

34,73 TL Motorin TL/lt: 36,84 TL

36,84 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 36,89 TL

36,89 TL Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,61 TL

27,61 TL Fuel Oil TL/Kg: 23,86 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,47 dolardan işlem görüyor.

Cuma gününü 84,8 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artarak 85,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,28 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta Çin'de yavaşlayan talep ve ABD'de artan faiz oranlarına ilişkin endişeler ham petrol fiyatlarında sert düşüşlere yol açmıştı. Bu haftaya yükselişle başlayan petrol fiyatlarının artışında, OPEC+ üyesi Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimlerini düşürmesi etkili oldu.

Söz konusu ülkelerin ağustos ayında da üretim ve ihracatını azaltması küresel arzda kısıntı oluşturmaya devam ediyor. Arz sıkıntısı yaşanabileceği endişesi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol üreticilerinin, üretim kesintilerini eylül sonuna kadar uzatacağı beklentisinin petrol fiyatlarını yıl sonuna kadar yüksek tutacağını öngörüyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de geçen hafta petrol sondaj kuyu sayısı Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Ülkede sondaj kule sayısı 5 azalarak 520'ye geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 85,50 ile 85,59 dolar aralığının direnç, 85,16 ile 85,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

21 AĞUSTOS İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri'nin paylaştığı 21 Ağustos İstanbul'daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: