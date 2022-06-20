Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20 Haziran Benzine ve Motorine ZAM veya İNDİRİM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıta zam gelecek mi? Benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

20.06.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 27,51 TL

Gazyağı TL/lt: 27,88 TL

Motorin TL/lt: 29,94 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 29,99 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 21,55 TL

Fuel Oil TL/Kg: 16,64 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 12.30 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 12.04 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 12.34 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 12.10 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 12.09 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 12.20 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 12.33 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 12.17 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 113,75 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 121,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 113,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,62 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankasının çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı kararının ardından İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankasının da faiz artırımları piyasalarda resesyon endişelerini artırırken, küresel petrol talebinin düşeceği beklentileri de güçlenerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Geçen hafta 121,94 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı piyasalarda ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin azalacağı endişelerinin güçlenmesiyle 113,12 dolara kadar geriledi.

Öte yandan, küresel petrol arzına ilişkin endişeler fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeleri destekliyor.

Libya'nın petrol üretimindeki düşüş

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki protestolar nedeniyle petrol sahaları ve limanların kapalı kalmasının üretimi etkilediği, günlük toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrol üretildiği belirtildi.

Libya'nın normal şartlarda günlük ham petrol üretim miktarı 1,2 milyon varil olarak biliniyor.

Öte yandan uzmanlar, ABD ve Avrupa Birliği'nin Rus petrol ihracatına yönelik yaptırımların küresel arz endişelerini artırdığını ancak ABD'nin stratejik petrol rezervlerini kullanıma açması ve OPEC+ grubunun üretim artışı kararının söz konusu endişenin etkisini hafiflettiğini ifade ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, 4-10 Haziran haftasında ülkedeki stratejik ham petrol stoklarının 7 milyon 700 bin varil azalışla 511 milyon 600 bin varile gerilediğini açıklamıştı. OPEC+ grubu ise 2 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantısında üretim artışlarını hızlandırarak temmuz ve ağustosta günlük 648 bin varil üretim artışına gideceklerini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 114,36 ile 115,48 dolar aralığının direnç, 113,24 ile 112,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 20 Haziran 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 20 Haziran 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 20 Haziran 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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