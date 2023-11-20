21 Kasım güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Kasım Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

20.11.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,55 TL

Gazyağı TL/lt: 35,70 TL

Motorin TL/lt: 37,58 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 37,63 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 26,87 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,18 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,38 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 80,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 81,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,82 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta son 4 ayın en düşük seviyelerini gören petrol fiyatları, arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla yukarı yönlü hareketlendi.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu 26 Kasım'da piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikasını gözden geçirmek üzere Viyana'da bir araya gelecek.

Grubun söz konusu toplantıda, fiyatları istenilen seviyede tutmak için ek bir üretim kesintisine gidebileceğine ilişkin haber akışı, piyasalarda arz endişelerine yol açıyor.

Uzmanlar ise toplantının en önemli konusunun Suudi Arabistan'ın 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisi olacağını ifade ediyor.

Küresel petrol talebine dair endişeler ise geçen hafta başlıca ekonomilerden gelen zayıf ekonomik veriler nedeniyle piyasalardaki yerini koruyor ve fiyat artışlarını sınırlıyor.

Öte yandan, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin gelişmeler de piyasaların odak noktasında kalmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,56 ile 82,40 dolar aralığının direnç, 80,72 ile 79,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.