Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Haziran Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

20.06.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 24,04 TL

Gazyağı TL/lt: 21,47 TL

Motorin TL/lt: 23,83 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 23,88 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 20,13 TL

Fuel Oil TL/Kg: 17,98 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,09 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 75,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin Merkez Bankasının gösterge borç verme faiz oranını beklenenin altında düşürmesi etkili oldu.

Çin, 10 ay sonra ilk kez bir yıllık ve beş yıllık kredi faiz oranlarının ikisini de 10'ar baz puan düşürdü. Ayrıca birçok büyük banka, Çin'de Kovid-19 sonrası toparlanmanın yavaş ilerlediği endişesiyle ülkeye ilişkin 2023 ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü. Söz konusu ekonomik verilerin ardından dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de petrol talebi görünümüne ilişkin endişeler arttı.

Ayrıca, AB ve ABD merkez bankalarının tutumlarının faiz artırımı yönünde olacağına dair beklentiler güçleniyor. Küresel merkez bankalarının faiz artırımına yönelik karar alacağı beklentisi, ekonomik yavaşlamayı beraberinde getireceği ve petrol talebini düşüreceği endişelerini destekliyor.

Öte yandan, İran'ın ham petrol ihracatı ve petrol üretimi ABD yaptırımlarına rağmen 2023'te rekor seviyeye çıktı. Rusya ise bu ay deniz yoluyla taşınan dizel ve gazyağı ihracatını artırmaya hazırlanıyor. Talebin düşeceği ve arzın artacağına ilişkin beklentiler petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,01 ile 76,04 dolar aralığının direnç, 75,87 ile 75,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.