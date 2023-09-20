Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Eylül Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL

20.09.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 38,55 TL

Gazyağı TL/lt: 34,99 TL

Motorin TL/lt: 40,03 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 40,08 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 29,57 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,74 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 93,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,66 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin açıklaması öncesinde geriledi. Bugünkü toplantıda Fed'in faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin edilirken, ileriye dönük faiz politikasına ilişkin yol haritasının netleşmesi bekleniyor. Fed'in faiz kararının dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebi nasıl etkileyeceğine dair belirsizlik fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimde kesintiye gitmesiyle yılın son çeyreğinde küresel arz sıkıntısı yaşanacağı beklentisi fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Dün Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkedeki petrol stoklarının 5,2 milyon varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil azalacağı yönündeydi. Uzmanlar, bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresinden gelecek resmi rakamları takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 93,75 ile 93,86 dolar aralığının direnç, 93,13 ile 92,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.