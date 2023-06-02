Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 2-3 Haziran Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

02.06.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 21,25 TL

Gazyağı TL/lt: 18,81 TL

Motorin TL/lt: 19,35 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 19,40 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,75 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,11 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,05 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 75,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin borç limiti yasa tasarısının kabul edilmesi ve faiz oranı artışlarında duraklama beklentileri etkili oldu.

ABD Senatosu'nun borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onaylamasıyla borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınması öngörülüyor. Tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış ise dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4,5 milyon varil artarak 459 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 5 milyon 202 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 500 bin varil düşüşle 355 milyon 400 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 200 bin varil azaldı ve 216 milyon 100 bin varile geriledi.

Öte yandan, piyasalar OPEC+ grubunun 4 Haziran'daki toplantısını yakından takip edecek. Bazı uzmanlar bu toplantıda üretime yönelik bir politika değişikliği öngörmese de Çin ve ABD'den gelen zayıf üretim verilerinin OPEC+ kesintilerini daha olası hale getirebileceği düşünülüyor.

ABD'de perşembe günü açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, mayısta 46,9 ile piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşirken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Çin'de de bu hafta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) 48,8'e indiği açıklanmıştı. Söz konusu veriler, dünyanın en büyük petrol ithalatçısında imalat sanayisinde daralmanın hızlandığına işaret etti.

Brent petrolde teknik olarak 75,13 ile 75,27 dolar aralığının direnç, 74,72 ile 74,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.