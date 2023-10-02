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Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 2-3 Ekim Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL

02.10.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,67 TL

Gazyağı TL/lt: 34,99 TL

Motorin TL/lt: 40,08 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 40,13 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,95 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,66 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,56 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 96,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 92,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,20 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol arzı endişeleriyle geçen hafta yılın en yüksek seviyelerine çıkan petrol fiyatları, haftanın son günü yatırımcıların kar amaçlı satışlarıyla düşüş kaydetmişti.

Fiyatlar, haftanın ilk gününe kısmi yükselişle başladı. Söz konusu yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) çarşamba günü yapılacak toplantıda yıl sonuna kadar devam edilmesi planlanan üretim kesintilerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağına dair beklentilerle artan arz endişeleri etkili oldu.

Uzmanlar, söz konusu kesintilerin küresel ham petrol stoklarını daraltacağını ve özellikle ABD'de stokların son beş yılın en düşük seviyelerinde kalmasının fiyatlardaki yükselişi destekleyeceğini belirtiyor.

Ayrıca Rusya'nın dizel ihracatını yasaklaması ve Çin'den gelen ekonomik verilerin ülkenin toparlanma sürecinde sona gelindiğini göstermesi, fiyatların yükselişi hızlandırıyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de, dün açıklanan veriler, ekonomik aktivitenin son beş ayın en yüksek seviyesine çıktığını gösterdi. Buna göre, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), beklentileri aşarak 50,2 oldu.

Brent petrolde teknik olarak 92,94 ile 93,12 dolar aralığının direnç, 92,40 ile 92,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.