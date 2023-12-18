19 Aralık güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 18-19 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

18.12.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 33,02 TL

Gazyağı TL/lt: 32,52 TL

Motorin TL/lt: 35,47 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 35,52 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 25,92 TL

Fuel Oil TL/Kg: 222,75 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,09 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 77,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 77,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,34 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı. Fiyat artışında, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların petrol arzında kesintiye yol açacağı endişeleri ve Rusya'dan yapılan petrol ihracatındaki düşüş etkili oldu.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef alan eylemlerinin ardından bazı gemicilik şirketleri Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Ümit Burnu'na yönlendirildiğini belirtti.

Kızıldeniz'deki gerginlik sebebiyle Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen gemilerin yön değiştirmek zorunda kalması petrol piyasalarını da etkiliyor. Söz konusu boğaz, küresel deniz yoluyla emtia sevkiyatları için dünyanın en önemli rotalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün aralıkta petrol ihracatı kesintilerini günde 50 bin varil daha düşürebileceklerini duyurdu. Rusya halihazırda nisan ayından bu yana uyguladığı günlük 500 bin varil gönüllü kesintisini gelecek yılın ilk çeyreğinde de devam ettirecek.

Brent petrolde teknik olarak 77,24 ile 77,40 dolar aralığının direnç, 76,72 ile 76,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.