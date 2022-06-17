Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 17 Haziran Benzine ve Motorine ZAM veya İNDİRİM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıta zam gelecek mi? Benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorine dün gece gelen 1.29 liralık zammın ardından bu gece itibarıyla 80 kuruş daha zam geldi. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 29.99 liraya, Ankara'da 30.1 liraya, İzmir'de ise 30.11 liraya yükseldi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da 29.19 liradan satılan motorinin litresi 29.99 liraya yükseldi. Motorinin litresi Ankara'da 30.1 TL, İzmir'de ise 30.11 TL'ye çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI

17.06.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 27,51 TL

Gazyağı TL/lt: 27,88 TL

Motorin TL/lt: 29,94 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 29,99 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 21,55 TL

Fuel Oil TL/Kg: 16,64 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 12.30 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 12.04 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 12.34 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 12.10 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 12.09 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 12.20 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 12.33 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 12.17 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 119,68 dolardan işlem görüyor.

Dün 120,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 119,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 117,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, küresel petrol talebinin azalacağı endişeleri etkili oldu.

ABD Merkez Bankası çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yaptı ve şahin politikaların devam edeceğine ilişkin sözle yönlendirmelerde bulundu. Avrupa'da ise dün İngiltere Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan artırdı ve gelecek toplantılardaki adımların daha güçlü olabileceği sinyalini verdi.

Bu gelişmeler piyasalarda resesyon endişelerini artırırken, küresel petrol talebinin düşeceği beklentileri de güçlenerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Öte yandan ABD'nin, İran petrol ihracatında rol alan Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirketlere yaptırım uygulaması ise arz endişelerine yol açarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

ABD Hazine Bakanlığı dün, İran petrokimya ürünlerinin Çin ve Doğu Asya'nın geri kalanındaki müşterilere satışını destekleyerek İran'ın yaptırımları delmesine yardımcı olduğu iddiasıyla Triliance Petrokimya ve İran Petrokimya Ticaret Şirketinin Çin ve BAE'deki paravan şirketlerine yaptırım uyguladı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Biden yönetiminin İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasına karşılıklı olarak geri dönüş için diplomasi yolu izlemede samimi ve kararlı olduğunu belirtti.

Blinken ayrıca, "Anlaşma olmazsa İran'dan petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerinin ihracatını sınırlamak için yaptırım yetkilerimizi kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 119,88 ile 120,71 dolar aralığının direnç, 119,05 ile 118,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 17 Haziran 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 17 Haziran 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 17 Haziran 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

Sizce Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam — Haberler (@Haberler) June 15, 2022

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