Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 17-18 Temmuz Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

17.07.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,03 TL

Gazyağı TL/lt: 29,48 TL

Motorin TL/lt: 32,32 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 32,37 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 24,26 TL

Fuel Oil TL/Kg: 21,45 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,78 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 81,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,36 düşüşle 78,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen veriler etkili oldu. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, ülkede gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla sadece yüzde 0,8 arttı. Çin'in ikinci çeyrekteki ekonomik büyümesi piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede ekonomik toparlanmanın zayıf olması petrol talebinin de düşeceği algısını destekliyor.

Öte yandan, petrol piyasaları küresel arz daralması ve faiz oranlarındaki yükselişe odaklandı. Suudi Arabistan ve Rusya'daki üretim kesintilerinin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla 2023'ün ikinci yarısında ham petrol arzının önemli ölçüde azalması bekleniyor ancak, üretimdeki düşüşün küresel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamayla kısmen dengeleneceği öngörülüyor.

Petrol fiyatları geçen hafta, küresel arz ve talep dengesinin bozulacağı ve üretimin düşeceği endişeleriyle nisandan bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Brent petrolde teknik olarak 81,20 ile 82,54 dolar aralığının direnç, 78,20 ile 76,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKITA ÖTV ZAMMI YAPILDI

Akaryakıtta ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan kararla bazı ürünlerde litre başına 5 lira artış öngörülüyor. Kararla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır" denildi.

Kararla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştır.

Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştür. Ancak günümüzde, deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi için akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünlerinin ÖTV tutarlarının Cumhurbaşkanına verilen yetki sınırları içerisinde güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır."

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.