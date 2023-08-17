Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 17-18 Ağustos Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

17.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 37,72 TL

37,72 TL Gazyağı TL/lt: 34,73 TL

34,73 TL Motorin TL/lt: 38,34 TL

38,34 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 38,39 TL

38,39 TL Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,41 TL

28,41 TL Fuel Oil TL/Kg: 24,63 TL

AKARYAKITA ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

Son dönemde zam üstüne zam gelen akaryakıt bu kez indirim göründü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 1 lira 52 kuruş düşecek. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 86 kuruşa satılacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 86 kuruşa, Ankara'da 37 lira 36 kuruşa, İzmir'de ise 37 lira 52 kuruşa inecek.

FİYAT 3 AYDA 2 KATINA ÇIKTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 3 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

ÖTV ARTIŞIYLA FİYAT 6 LİRA YÜKSELMİŞTİ

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,78 dolardan işlem görüyor.

Dünü 83,45 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artarak 83,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselmesinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına dair veriler ve doların değer kaybetmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon varil azalarak 439 milyon 700 bin varil olduğunu açıkladı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 300 bin varil azalarak 216 milyon 200 bin varil oldu.

Araçla seyahatlerin arttığı yaz aylarında ham petrol ve benzin stoklarındaki azalış, ülkede talebin yükseldiğine işaret ederek petrol fiyatlarında artışı destekledi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında kısmen değer kaybetmesi de petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi. Zayıf ABD doları, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek, alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor. ABD dolar endeksi bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 103,277 oldu.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik büyümenin yavaşlaması ve ABD'de faiz artırımı beklentisi fiyatlardaki yükselişi kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 83,80 ile 83,95 dolar aralığının direnç, 83,19 ile 83,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

17 AĞUSTOS İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri'nin paylaştığı 17 Ağustos İstanbul'daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: