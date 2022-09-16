Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16 Eylül Benzine ve Motorine ZAM var mı? Motorine zam gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının düşmesi akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerini de beraberinde getirdi. Akaryakıt sektörü kaynakları; bugün petrol, dolar ve ürün fiyatlarında yukarı yönlü ciddi bir hareket olmaması durumunda motorine 1,5 TL ile 2 TL arasında bir indirim gelebileceğini öngörüyor.

BÜYÜK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorinde büyük indirim bekleniyor. Sektör temsilcileri indirimin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade ederken rakam vermedi. Ancak edinilen bilgiye göre; indirimin 1,5 TL ile 2 TL arasında olması bekleniyor.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Son olarak ise petrol fiyatların 90 dolara inmesinin ardından motorine üst üste yapılan iki zammın ardından 8 Eylül'de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,97 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,99 TL

LPG: 10,74 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

16.09.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 19,22 TL

Gazyağı TL/lt: 22,20 TL

Motorin TL/lt: 24,81 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 24,86 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 17,66 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,85 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

Ankara LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.73 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.72 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.85 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.82 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,57 artarak 91,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,51 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünkü düşüşün ardından bugün sabah kar alımları nedeniyle bir miktar yükseldi.

Avrupa ülkelerinin doğal gaz sıkıntısı nedeniyle kış aylarında petrole yöneleceği, bunun da petrol fiyatlarını artıracağı beklentileri piyasalarda zemin kazandı.

Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,50 ile 92,31 dolar aralığının direnç, 90,69 ile 89,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 16 Eylül 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 16 Eylül 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 16 Eylül 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.