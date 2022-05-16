Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16 - 17 Mayıs Benzine ve mazota ZAM var mı? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları! - Haberler

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AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle akaryakıta bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litresine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye ise 40 kuruş zam gelecek. Fiyat artışının ardından benzinin litresi 23 lira sınırına dayanacak, LPG ise 11 liranın üzerine çıkacak.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Bu hafta içi gerçekleşmesi planlanan zamla benzinin litresi 23 lira sınırına dayanacak, LPG ise 11 liranın üzerine çıkacak.

BENZİN VE LPG'NİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 21 lira 12 kuruştan satılan benzinin litresi 22 lira 80 kuruş olacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 21 lira 24 kuruştan 22 lira 92 kuruşa çıkacak.

LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 93 kuruştan 11 lira 33 kuruşa yükselecek. LPG'nin litresi Ankara'da 10 lira 98 kuruştan 11 lira 38 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 76 kuruştan 11 lira 16 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI

16.05.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 21,14 TL

Gazyağı TL/lt: 21,91 TL

Motorin TL/lt: 22,03 TL

TL/lt: 22,03 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,08 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,67 TL

Fuel Oil TL/Kg: 13,77 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 10.93 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 10.71 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 10.98 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.76 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.76 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.87 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.81 TL/ LT

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,88 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 111,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,50 düşüşle 109,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,28 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlarının sebep olduğu ekonomik gerilemeye yönelik endişeler ve petrol talebinde düşüş beklentisi etkili oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'in nisan ayı perakende satışları yıllık bazda yüzde 11,1 gerilerken, sanayi üretimi artış beklentisine karşın yüzde 2,9 düştü. Analistler, söz konusu verilerin durgun bir ekonomiyi yansıttığını belirtirken, ekonomik toparlanma için Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik endişeleri fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. AB üyesi ülkelerin temsilcileri, Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırım paketinde yer alan petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda anlaşmaya varmak için bazı üye ülkelerin liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 110,10 ile 110,98 dolar aralığının direnç, 109,22 ile 108,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 16 Mayıs 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 16 Mayıs 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 16 Mayıs 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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