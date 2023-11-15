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Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Kasım Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

15.11.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,55 TL

Gazyağı TL/lt: 35,70 TL

Motorin TL/lt: 36,44 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 36,49TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 26,87 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,18 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,98 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 82,98 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen verilerin ülkede talebin arttığına işaret etmesinin ardından yükselişe geçti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin sanayi üretimi ekimde yıllık yüzde 4,6 ve perakende satışlar yıllık yüzde 7,6 artışla öngörüleri aştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) petrol piyasasındaki arz ve talep görünümüne ilişkin pozitif tahminleri de fiyatların yükselişine katkıda bulundu.

IEA tarafından dün yayınlanan "Petrol Piyasası Raporu"na göre, küresel petrol talebi, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 2 milyon 400 bin varil artışla 101 milyon 960 bin varile ulaşacak ancak gelecek yıl bu talep artışında yavaşlama olacak.

Söz konusu artışın, ağırlıklı olarak, Çin'in başı çektiği OECD dışı ülkelerden gelmesi bekleniyor.

Eylülde günlük 17 milyon 100 bin varil tüketim ile tüm zamanların rekorunu kıran Çin'in, talepteki artışa tek başına günlük yaklaşık 1 milyon 800 bin varil katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) de pazartesi yayımladığı raporunda, Çin'in ekonomik toparlanma sürecinin olumlu yönde ilerlemesinin gelecek yıl petrol tüketimini de destekleyeceğini belirtti.

ABD stoklarında artış beklentisi

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta arttığı öngörüsü ise ülkede talebin azaldığı algısını güçlendirerek fiyatların yükselişini sınırladı.

Buna göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 335 bin artacağını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 400 bin varil artacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri yarın açıklanacak. Söz konusu verilerde ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artışa işaret edilirse fiyatların düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,31 ile 83,68 dolar aralığının direnç, 82,09 ile 81,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.