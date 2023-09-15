Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Eylül Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL

16.09.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 38,52 TL

Gazyağı TL/lt: 34,99 TL

Motorin TL/lt: 40,00 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 40,05 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,25 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,12 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,35 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 artışla 94,35 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,86 dolardan alıcı buldu.

Geçen yılın kasım ayından bu yana en yüksek seviyesinde seyreden petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi sürüyor. Fiyat artışında, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik toparlanmanın etkisiyle petrol talebi ve tüketiminde artış olacağına ilişkin veriler etkili oldu.

Çin'de beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ve rekor petrol tüketimine ilişkin raporlar, dünyanın en büyük ikinci ham petrol tüketicisinde talebin artmaya devam edeceği görüşünü destekledi. Bugün yayımlanan verilere göre, ülkede petrol rafinerisi işlemleri 64,69 milyon ton ile ağustosta rekor seviyeye yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan ve Rusya'nın gönüllü arz kesintisi kararını yıl sonuna kadar uygulamaya devam edecek olması da fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu hafta yayımladığı raporda, söz konusu ülkelerin üretimlerini düşürmeleriyle yılın son çeyreğinde küresel talep ve arz dengesindeki açığın büyüyeceği ve fiyatların daha da yükseleceği beklentisine yer verildi.

Brent petrolde teknik olarak 94,59 ile 94,68 dolar aralığının direnç, 94,13 ile 93,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri 15 Eylül 2023 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: