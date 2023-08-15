Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Ağustos Benzine ve Motorine Zam veya İndirim var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

15.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,13 TL

Gazyağı TL/lt: 34,73 TL

Motorin TL/lt: 38,32TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 38,37 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,41 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,63 TL

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Akaryakıttaki zam furyası artarak devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir zam da benzine geliyor. Benzinin litresi 1 lira 55 kuruşluk artışla 38 lirayı aşacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 71 kuruşa, Ankara'da 38 lira 24 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 33 kuruşa çıkacak.

ZAM ORANI 3 AYDA YÜZDE 100'Ü GEÇTİ

14 Mayıs seçimleri öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 3 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

ÖTV ARTIŞIYLA FİYAT 6 LİRA YÜKSELMİŞTİ

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,52 dolardan işlem görüyor.

Dünü 86,21 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 artarak 86,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,91 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen ekonomik veriler ve doların değer kaybetmesi etkili oldu.

Çin'in faiz indirme kararı ülke ekonomisinin büyüme ivmesinde toparlanma yakalayabileceği beklentilerini güçlendirerek petrol fiyatlarını destekledi. Çin, bazı finansal kuruluşlara sağladığı finansal kredilerde 15 baz puan indirim yaptı. Ülkede petrol talebi yaz aylarında yüksek seyrediyor. Temmuzda ülkenin rafineri üretimi geçen yıla göre yüzde 17,4 artış gösterdi.

Bölgedeki 2. büyük ekonomi olan Japonya'da nisan-haziran döneminde ekonominin beklenenden daha hızlı büyüdüğünü gösteren veriler de fiyatları destekledi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor. ABD dolar endeksi bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 102,945 oldu.

Brent petrolde teknik olarak 86,56 ile 86,61 dolar aralığının direnç, 86,22 ile 86,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.