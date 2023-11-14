15 Kasım güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Kasım Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

14.11.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,55 TL

Gazyağı TL/lt: 35,70 TL

Motorin TL/lt: 36,44 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 36,49TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 26,87 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,18 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 82,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,40 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) küresel talebin artacağına yönelik olumlu veri paylaşımı sonrası fiyatlar yükselişe geçti.

OPEC, ekim ayına ilişkin raporunda bu yıl için küresel petrol talebi öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Buna göre, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,5 milyon varil artması ve 102,1 milyon varil olması bekleniyor.

Gelecek yıl ise dünyanın en büyük petrol ithalatçı ülkesi Çin'de ekonomik toparlanma sürecinin olumlu yönde ilerlemesinin petrol tüketimini de desteklemesi bekleniyor. Buna göre, küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artışla yaklaşık 104,3 milyon varil olması bekleniyor.

Öte yandan, piyasa oyuncuları ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerine odaklandı. Ayrıca ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin yapacakları konuşmaların bankanın gelecek süreçte atacağı adımlara yönelik ipucu vereceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsü, yarın ABD'deki ham petrol stokları verisini açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 82,95 ile 83,00 dolar aralığının direnç, 82,56 ile 82,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.