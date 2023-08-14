Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Ağustos Benzine ve Motorine Zam veya İndirim var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

14.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,13 TL

Gazyağı TL/lt: 34,73 TL

Motorin TL/lt: 38,32 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 38,37 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,41 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,63 TL

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Petrol ve döviz fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,30-1,55 TL arasında zam bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi 38 lirayı aşacak.

BİR BÜYÜK ZAM DA BENZİNE

Benzinde 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında fiyat artışı bekleniyor.

FİYAT 38 LİRAYI AŞACAK



Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaşacak. Ankara ve İzmir'de 38 lirayı aşacak.

ÖTV ARTIŞIYLA FİYAT 6 YÜKSELMİŞTİ

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

SEÇİM ÖNCESİ FİYAT 18-19 LİRA SEVİYESİNDEYDİ

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 40 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 80 kuruş zam geldi.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,79 dolardan işlem görüyor.

Cuma gününü 86,81 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,17 azalarak 85,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,16 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin ekonomisine ilişkin endişeler ve doların değer kazanması etkili oldu. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar endeksi, bugün son bir ayın en yüksek seviyesi olan 102,8'e kadar çıktı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına ve fiyatların düşmesine neden oluyor.

Çin'de geçen hafta açıklanan verilere göre, ülkede ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın yeni bir işareti olarak temmuzda başlıca sanayi ham maddelerinin ithalatında düşüş olduğu görüldü.

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, dünyanın en büyük ham petrol, demir, çelik, bakır ve kömür ithalatçısı ülkenin bu kalemlerdeki ithalatı 7 ayda azaldı.

Ayrıca, geçen hafta açıklanan verilere göre dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de temmuz ayı üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyon endişelerini artırarak petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Uzmanlara göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinin devam ettiğini gösteren temmuz ayı üretici enflasyonu raporu, Fed'in yeni bir faiz artırımı kararının da zeminini hazırladı.

Yatırımcılar, Fed'in bir sonraki para politikası adımına ilişkin yetkililerin açıklamalarına ve çarşamba günü açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 86,51 ile 86,83 dolar aralığının direnç, 85,16 ile 84,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

14 AĞUSTOS İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri'nin paylaştığı 14 Ağustos İstanbul'daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: