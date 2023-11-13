14 Kasım güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 13-14 Kasım Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

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AKARYAKIT FİYATLARI

14.11.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,54 TL

Gazyağı TL/lt: 35,70 TL

Motorin TL/lt: 38,06 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 38,11 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 26,87 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,18 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,93 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 82,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 azalışla 80,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,63 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'deki olumsuz talep görünümü etkili oldu.

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, gözler dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'de salı günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, geçen hafta yaptığı açıklamada, gerekirse para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtmişti.

Geçen hafta Çin'de açıklanan veriler ise dünya ekonomisinin yavaşladığına yönelik endişeleri beslemeye devam etti. Ülkedeki ekonomik aktiviteye yönelik endişeler artarken, bu durumun Çin Merkez Bankasını para politikasında güvercin adımlar atmaya zorlayabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasının neden olduğu arz endişeleri de fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 81,03 ile 81,36 dolar aralığının direnç, 80,70 ile 80,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.