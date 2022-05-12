Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 12 - 13 Mayıs Benzine ve mazota ZAM var mi? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Güncel Benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

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AKARYAKIT FİYATLARI

12.05.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 21,12 TL

21,12 TL Gazyağı TL/lt: 23,02 TL

23,02 TL Motorin TL/lt: 22,03 TL

22,03 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,08 TL

22,08 TL Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,70 TL

16,70 TL Fuel Oil TL/Kg: 13,47 TL

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 106,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 108,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 106,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,15 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, faiz artırımı beklentileri ve enflasyon endişeleri, ABD dolarında ve petrol stoklarındaki yükseliş ile Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlarının yarattığı ekonomik gerilemeye yönelik endişeler etkili oldu.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerinin üzerinde yükseldi. ABD'de, enflasyonda zirve tazelenmese de yüksek seviyelerin korunması da ABD Merkez Bankasının (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerini körükledi.

ABD dolarının geçen günlerde son 20 yılın en yüksek seviyelerine ulaşması da fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan beklenenden fazla yükseliş ise talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon 500 bin varil (yüzde 2) artarak 424 milyon 200 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 457 bin varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de devam eden Kovid-19 salgını tedbirleri ise ekonomik gerileme endişelerini destekliyor. Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin 7'nci haftasına girilen Şanghay'da, imalat, inşaat ve ticaret şirketleri faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik endişeleri fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. AB üyesi ülkelerin temsilcileri Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırım paketinde yer alan petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda anlaşmaya varmak için bazı üye ülkelerin liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 106,70 ile 107,09 dolar aralığının direnç, 105,62 ile 104,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

İstanbul Avrupa LPG fiyatı: 10.93 TL/ LT

İstanbul Anadolu LPG fiyatı: 10.71 TL/ LT

Ankara LPG fiyatı: 10.98 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.76 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.76 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.87 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.99 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.81 TL/ LT

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 12 Mayıs 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 12 Mayıs 2022 Ankara benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 12 Mayıs 2022 İzmir benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

12 Mayıs itibariyla henüz akaryakıta zam yapıldığına dair bir açıklama veya haber bulunmamaktadır. Akaryakıta zam gelmesi durumunda ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

12 Mayıs itibariyla henüz akaryakıta indirim yapıldığına dair bir açıklama veya haber bulunmamaktadır. Akaryakıta indirim gelmesi durumunda ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

ZAM ŞAMPİYONU MOTORİN VE BENZİN

Öte yandan enflasyon rakamlarına göre, mart ayının zam şampiyonu motorin ile benzin oldu. Bu zam şampiyonlukları en büyük masraf kalemi akaryakıt olan ulaştırma grubunu da "Ana Harcama Grupları"nda fiyat artışında birinci sıraya yerleştirmişti.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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