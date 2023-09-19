Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 19-20 Eylül Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL

19.09.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 38,55 TL

Gazyağı TL/lt: 34,99 TL

Motorin TL/lt: 40,03 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 40,08 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 29,57 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,74 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,83 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 94,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,06 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yılın son çeyreğinde küresel arz sıkıntısı yaşanacağı endişesiyle yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Suudi Arabistan ve Rusya'nın uzun süreli üretim kesintilerinin arz talep dengesindeki açıklığı artıracağı tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, dün OPEC+ ülkelerinin kesinti kararını savunarak, uluslararası enerji piyasalarında oynaklığı sınırlamak için hafif düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bakan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talebe yönelik endişelerin ve küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında yol haritasına ilişkin belirsizliklerin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Küresel arz endişesini destekleyici bir diğer veri dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden (EIA) geldi. EIA, ABD'nin kaya petrolü üretiminin yüksek olduğu bölgelerde üretimin ekimde günde 9,4 milyon varille mayıstan bu yana en düşük seviyesine gerileyeceğini açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 95,14 ile 95,21 dolar aralığının direnç, 94,76 ile 94,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri 19 Eylül 2023 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: