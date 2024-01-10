Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 10-11 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

10.01.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,84 TL

Gazyağı TL/lt: 35,13 TL

Motorin TL/lt: 38,98 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 39,03 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,04 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,69 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 77,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığını gösteren verilerin etkisiyle yükseldi. Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ülkede ham petrol stokları 5 milyon 215 bin varil düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Geçen hafta da stoklar 7 milyon 418 bin varil düşmüştü.

Stoklarda beklentinin üzerinde gerçekleşen azalış, ABD'de tüketimin arttığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri gün içinde açıklanacak.

Ayrıca, İsrail-Filistin çatışması ve Kızıldeniz'de artan hareketlilik petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Küresel petrol rezervlerinin çoğuna ev sahipliği yapan bölgede yükselen gerginlik, küresel tedarik zinciri krizinin oluşabileceği ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenebileceği endişelerini körüklüyor ve petrol fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimi durdurmasının ardından küresel arz sıkıntısı endişeleri yeniden gündeme geldi. Ulusal Petrol Şirketi, hafta sonu güney Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda mücbir sebep ilan etti. Günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip petrol sahası ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,04 ile 78,58 dolar aralığının direnç, 77,19 ile 76,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.