Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 10-11 Ağustos Benzine ve Motorine Zam veya İndirim var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI

10.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,13 TL

Gazyağı TL/lt: 34,73 TL

Motorin TL/lt: 36,51 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 36,56 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,13 TL

Fuel Oil TL/Kg: 23,63 TL

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Bu hafta benzinde 3, motorinde 4 liralık artış olacağına yönelik iddiaların ardından akaryakıta gelecek zam miktarı netleşti. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 80 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 39 liranın üzerine çıkacak.

3-4 LİRA ZAM GELECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Petrol fiyatlarının 87 doları aşarak son 4 ayın en yüksek seviyesini görmesi ve dolar kurunun 27 lirayı aşmasının ardından dün sosyal medyada korkutan bir iddia ortaya atılmıştı. Birçok kullanıcı "Bu hafta benzine 3, motorine ise 4 lira zam geliyor" paylaşımları yaparken, sektör kaynaklarından resmi bir açıklama gelmemişti. Korkutan iddia sonrası akaryakıta gelecek zam miktarı netleşti.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 80 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 38 lira 35 kuruşa, Ankara'da 38 lira 84 kuruşa, İzmir'de ise 39 lira 1 kuruşa yükselecek. Benzin ve oto gaz grubunda ise şu an için bir zam görünmüyor.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,81 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 87,55 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 87,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi artışta OPEC+ kesintileri ile küresel petrol arzında düşüş beklentisi ve Çin'de ekonominin hareketlendirilmesi için teşvik ve desteklerin devam edeceği haberleri etkili oldu.

Petrol piyasaları küresel arz daralmasına odaklandı. Suudi Arabistan ve Rusya'daki üretim kesintilerinin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla yılın ikinci yarısında ham petrol arzının önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor. Üretim kesintilerinin yol açtığı arz endişeleri fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Öte yandan, ABD'de petrol talebinin düştüğüne ilişkin veriler fiyatların artışını kısıtlıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 900 bin varil artarak 445 milyon 600 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 88,04 ile 88,28 dolar aralığının direnç, 87,32 ile 87,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

10 AĞUSTOS İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri'nin paylaştığı 10 Ağustos İstanbul'daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: