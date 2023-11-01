Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Kasım Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

01.11.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 35,09 TL

Gazyağı TL/lt: 35,70 TL

Motorin TL/lt: 38,06 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 38,11 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,93 TL

Fuel Oil TL/Kg: 24,31 TL

AKARYAKITA İNDİRİM VEYA ZAM GELDİ Mİ?

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor. Dün motorine gelen indirimin ardından bugün de benzine indirim geldi. Benzinin litresi 67 kuruş ucuzladı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 42 kuruşa, İzmir'de 35 lira 16 kuruşa, Ankara'da 35 lira 05 kuruşa düştü.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 88,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 85,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,20 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesinde durağan seyrediyor. Piyasa oyuncuları, Fed'in bugünkü para politikası kararlarını ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaları bekliyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişeler sürüyor.

Bankanın faiz oranlarını yüksek tutmasının ABD'nin ekonomik büyümesini yavaşlatacağı ve ham petrol talebini azaltacağı endişesi ön plana çıkıyor.

Avrupa'ya yönelik açıklanan verilere göre, ekim ayı enflasyonu iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın yakın zamanda faiz artırımı yapmasını beklemiyor. İngiltere Merkez Bankası ise perşembe günü toplanacak.

İsrail-Filistin çatışmasının piyasalarda yol açtığı arz endişesinin fiyatlar üzerindeki etkisi sürerken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 25 gündür devam ediyor. Çatışmanın, dünyanın en büyük petrol üreticilerinin bulunduğu bölgedeki diğer ülkelere sıçraması halinde küresel petrol arzının olumsuz etkileneceğinden ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 1,3 milyon varil arttığını duyurdu. Piyasa beklentisi stokların 1,6 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkede petrol talebinin düştüğüne işaret eden veriler fiyatların yükselişini kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 85,40 ile 85,49 dolar aralığının direnç, 85,08 ile 85,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.