Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Ağustos Benzine ve Motorine Zam veya İndirim var mı?

Güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

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AKARYAKIT FİYATLARI



01.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,09 TL

Gazyağı TL/lt: 32,31 TL

Motorin TL/lt: 36,43 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 36,48 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 25,78 TL

Fuel Oil TL/Kg: 22,36 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,14 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 85,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki zayıf ekonomik veriler ve doların değer kazanması etkili oldu. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar endeksi, bugün 101,8 seviyelerine kadar çıktı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına ve fiyatların düşmesine neden oluyor.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye geriledi. Dün açıklanan verilere göre ise 49,3 seviyesinde gerçekleşen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ülkede imalat sektörünün 4 ay üst üste daraldığını göstermişti.

Çin'de hükümetin ekonominin farklı alanlarını destekleme kararı almasına karşın, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önüne geçilememesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin ardından yılın geri kalanında arz tarafındaki sıkılaşmanın artarak devam edeceğine yönelik endişeler fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,38 ile 85,71 dolar aralığının direnç, 85,05 ile 84,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

1 AĞUSTOS İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri'nin paylaştığı 1 Ağustos İstanbul'daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir: