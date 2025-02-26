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AKARYAKIT FİYATLARI! 26 Şubat benzin ve motorin ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne?

AKARYAKIT FİYATLARI! 26 Şubat benzin ve motorin ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları ne?
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Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişiklikleri nedeniyle sık sık güncelleniyor. Peki, 26 Şubat 2025 itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 1,43 TL'lik indirim uygulanacak. Son dönemde küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle, motorin fiyatlarında zam yerine indirim pompaya yansıyacak. Peki, motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte, güncel akaryakıt fiyatları ve indirim detayları…

MOTORİNE İNDİRİM

Petrol piyasalarında yaşanan hafif gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 27 Şubat 2025 itibarıyla motorinde 1,43 TL'lik indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 46,28-46,43 TL,

motorin 47,89-48 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 46,97 TL,

motorin 48,71 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 47,35 TL,

motorin 49,08 TL'den satılıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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