AKARYAKIT FİYATLARI 14 EYLÜL: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel benzin ve motorin fiyatları!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Bu sebeple akaryakıt fiyatları birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorusu araştırılıyor. İşte Akaryakıt Fiyatları 14 Eylül: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel benzin ve motorin fiyatları!

Akaryakıt Fiyatları 14 Eylül tarihinde fiyatları ne kadar, kaç TL? Araştırmaları özellikle araç sahipleri başta olmak üzere araştırılıyor. Dün motorine gelen zammın ardından şimdi de benzine okkalı bir zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde değişiklik olacak. Artan maliyetler ve fiyalat nedeniyle güncel akaryakıt fiyatları birçok noktada önem taşımakta. İşte Akaryakıt Fiyatları 14 Eylül: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel benzin ve motorin fiyatları!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 14 EYLÜL

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 38 lira 52 kuruşa, Ankara'da 39 lira 50 kuruşa, İzmir'de 39 lira 22 kuruşa çıktı. Buna göre benzinin litresi 38 lira 52 kuruşa, Ankara'da 39 lira 50 kuruşa, İzmir'de 39 lira 22 kuruştan satılacak. Dün de motorine 2 lira 3 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından motorinin litresi ilk kez 40 lirayı aştı.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.