Akademik araştırmalarda hangi hayvanın dişisinin menopoza girdiği ortaya konmuştur? Kim Milyoner Olmak İster 3 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'l

3 Eylül Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada Akademik araştırmalarda hangi hayvanın dişisinin menopoza girdiği ortaya konmuştur? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 3 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya "Karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü sanığı korkunç hayalet" hangisinin sözlük tanımıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Hangisi Akademik araştırmalarda hangi hayvanın dişisinin menopoza girdiği ortaya konmuştur? hangisinin sözlük tanımıdır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 Eylül PAZAR 200 BİN LİRALIK SORUSU

Akademik araştırmalarda hangi hayvanın dişisinin menopoza girdiği ortaya konmuştur?