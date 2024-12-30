ÖĞRETMEN HABERLERİ! Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir? Akademi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

Öğretmenlik mesleğine giriş süreçlerine ilişkin önemli bir düzenleme daha hayata geçirildi. 10 Ekim 2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na göre, öğretmen olarak atanmak isteyenlerin artık lisans düzeyinde mezun olmalarının yanı sıra Akademi tarafından düzenlenen hazırlık eğitiminde başarılı olmaları gerekiyor. Adaylar, AGS (Akademik Giriş Sınavı) hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir? Akademi Giriş Sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde...

AKADEMİK GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?

Öğretmen adayları, Akademi'de görecekleri eğitimin ardından başarılı olmaları halinde sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek.

AGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen adaylarının Akademi'nin hazırlık eğitimine kabulü ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Temmuz 2025'te düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS)" sonuçları doğrultusunda yapılacak.

Ayrıca, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na dayandırılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği" ile duran kariyer uygulamasının devamı sağlandı. Bu kapsamda yeni yönetmelik uyarınca 2025'in ilk uygulamasında 300 bini aşkın öğretmen sınava girmeden uzman ya da başöğretmenlik ünvanı alabilecek.

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