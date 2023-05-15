Milletvekili genel seçimlerinde sonuçlar büyük oranda netleşirken, en çok oy oranına ulaşan parti yüzde 35 ile AK Parti oldu. Ancak AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre 75 ilde oy oranının düşmesi, 6 ilde ise oylarını artırması dikkat çekti. Peki, Ak partinin oyları hangi illerde arttı? Ak partinin oyları nerede, hangi şehirde yükseldi?

Dün Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Ak partinin oyları hangi illerde arttı? Sorusu oldukça araştırılıyor ve merak ediliyordu. Sandıkların yüzde 99'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 49'unu, Kemal Kılıçdaroğlu ise oyların yüzde 45'ini aldı. Peki, Ak partinin oyları hangi illerde arttı? Ak partinin oyları nerede, hangi şehirde yükseldi?

AK PARTİNİN OYLARI HANGİ İLLERDE ARTTI?

Genel seçimlere bakıldığında ise Cumhur İttifakı yüzde 49.37, Millet İttifakı ise yüzde 35.12 oy oranı aldı. Seçimlerde en çok oyu alan parti ise AK Parti oldu. AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.49 olurken; dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Buna göre AK Parti'nin oyları 75 ilde düşerken, 6 ilde de arttı. Oy oranında artışın görüldüğü 6 il; Iğdır, Batman, Şırnak, Bayburt, Diyarbakır ve Hakkari oldu.

6 İLDE SON SEÇİMDE NE KADAR OY ALINMIŞTI?

AK Parti; 2018 yılında Iğdır'da yüzde 19.8 oy alırken, 2023 seçimlerinde yüzde 35 aldı.

Batman'da 2018 yılında yüzde 24.1 oy alırken, 2023 seçimlerinde yüzde 28.9'u gördü.

Şırnak'ta 2018 yılında yüzde 17.1 oy alırken, 2023 seçimlerinde yüzde 20.9 aldı.

Bayburt'ta 2018 yılında yüzde 57.6 oy alırken, 2023 seçimlerinde yüzde 60 aldı.

Diyarbakır'da 2018 yılında yüzde 20.5 oy alırken, 2023 seçimlerinde yüzde 22.7 aldı.

Hakkari'de 2018 yılında yüzde 19.1 oy alırken, 2023 seçimlerinde yüzde 20.1 aldı.