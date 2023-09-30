AK Partili 11 Grup Başkanvekili İstanbul'da buluştu

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu : "CHP'li İBB Başkanı, İBB'yi iflas ettirmiştir"

Göksu : "5 yılın sonunda belediyenin öz kaynaklarını yaklaşık 4 kat düşürmüştür"

Göksu : "Bu şehirler yeniden ayağa kalkacaktır"

İSTANBUL - CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehrin AK Parti grup başkanvekilleri İstanbul'da bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "CHP'li İBB Başkanı, 2019 yılında yaklaşık 28 milyar TL olan İBB'nin borcunu, 2022 yılı sonunda 103 milyara çıkarmış, belediyeyi borçlanamaz hale getirerek İBB'yi iflas ettirmiştir" dedi.

CHP'li Başkanlar tarafından yönetilen 11 Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Başkanvekilleri İstanbul'da bir araya geldi. Daha önce 5 ilde gerçekleştirilen istişare toplantılarının 6'ncısı İBB AK Parti Grup Başkanvekili, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Fatih'te bulunan Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen toplantıda ortak basın açıklaması da yapıldı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, gazetecilerin "Aday olacak mısınız?" sorusunu, "Başka soru var mı?" diyerek yanıtsız bıraktı.

"İBB Başkanı adeta İstanbul'un büyüklüğüyle yarışır yalanlar üretmektedir"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "En büyük pişmanlık, en büyük hayal kırıklığı, en büyük aldatılmışlık duygusu maalesef İstanbul'da yaşanmaktadır. Zira İBB Başkanı, İstanbul'un büyüklüğüne mütenasip işler yapmak yerine, adeta İstanbul'un büyüklüğüyle yarışır yalanlar üretmektedir" dedi.

"İBB'yi iflas ettirmiştir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan Göksu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı göreve geldiği günden bu yana tek bir an olsun İstanbul'u gündemine almamıştır. Siyasi hırslarının peşinde koşmayı tercih eden İBB Başkanı, İstanbullulara verdiği sözlerin %91'ini tutmamıştır. Bunun yerine büyükşehrin, küçük hesaplar peşinde koşan başkanı olmayı tercih etmiştir. İstanbul, son 5 yılda her alanda geriye gitmiştir. 'Borçlanmak İstanbul'a ihanettir' diye göreve gelen CHP'li İBB Başkanı, 2019 yılında yaklaşık 28 milyar TL olan İBB'nin borcunu, 2022 yılı sonunda 103 milyara çıkarmış, belediyeyi borçlanamaz hale getirerek İBB'yi iflas ettirmiştir" diye konuştu.

"İBB'yi 4 kat küçültmüş"

İmamoğlu'nun "Öz kaynakları iki katına çıkaracağım" sözü ile ilgili konuşan Göksu, "CHP'li İBB başkanı, 5 yılın sonunda belediyenin öz kaynaklarını yaklaşık 4 kat düşürmüştür. Yani İBB'yi 4 kat küçültmüş ve belediyeyi finansal olarak yönetilemez hale getirmiştir. 2017 yılında İBB bütçesinin %56,9'u yatırıma ayrılırken, 2020-2022 yıllar arasında bütçedeki yatırım oranları %36 seviyelerine gerilemiştir. Bir başka deyişle, İstanbul'daki yatırımları 3'te 1 oranında küçültmüştür. Göreve gelir gelmez, deprem bütçesini 6 kat düşüren CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'un en hayati meselesi olan depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konusunda her yıl bir tweet atmaktan başka bir şey yapmamıştır. CHP'li İBB başkanı için deprem sadece bir iletişim konusu olmuştur. '100 bin konut dönüştüreceğim' diyen CHP'li başkan, bırakın yeni konut üretebilmeyi, AK Parti döneminde yapılan Bayrampaşa KİPTAŞ konutlarının teslimini bile yapmayı becerememiştir. Raylı hizmetler başta olmak üzere, yol kavşak, otopark, yeşil çevre yatırımlarının tamamı geriye gitmiştir. 100 bin araçlık otopark sözü veren CHP'li başkan, 5 yılın sonunda 1 adet otoparkın sadece ihalesini yapabilmiştir" ifadelerini kullandı.

" İstanbul'un geleceğine kastetmiştir"

Göksu konuşmasının devamında, "İETT otobüslerinin bakımı için yapılan 6,9 milyar liralık ihalenin 4,1 milyar liralık kısmı, CHP milletvekilinin mali müşaviri olduğu bir firmaya verilmiştir. Sırf yandaş olduğu için tercih edilen firma, otobüslerin bakımını yapamamış, milyonlarca İstanbullu yollarda sıkıntı çekmiştir ve çekmeye devam etmektedir. 5 yılda çevre-yeşil konusunda elle tutulur hiçbir yatırım yapmayan CHP'li İBB yönetimi, arıtma tesisi projelerini durdurmuş, İstanbul'a dikilen ağaç sayısını %75 azaltmış ve İstanbul'un geleceğine kastetmiştir. Dünyada iklim krizlerinin ve su savaşlarının konuşulduğu bir dönemde, İstanbul gibi bir metropol için, bir bardak yeni su kaynağı üretmemişlerdir. Bu yönetim kuraklığı ve İBB Başkanının beceriksizliği son zamanlarda gerginliğe sebebiyet vermiş, belediyenin mutfağında musakka şovla başlayan tevazu görüntüleri yerini kameralar önünde partisinin yöneticilerini dahi azarlama kibrine dönüşmüştür" şeklinde konuştu.

"Samimiyetsiz, vizyonsuz ve müsrif bir yönetim sergilemiştir"

İstanbulluların aldatıldığını söyleyen Göksu, "Tüm yatırımların durdurulması, yeni proje üretilmemesi, İstanbul'a dair yeni vizyonların ortaya konulmaması, şehrin fiziki gelişimi ve geleceği açısından çok acı bir durumdur. Ama bundan daha acı olan İstanbulluların aldatılmasıdır. İstanbul için sürdürülebilir kalkınma hedefi oluşturamayan, ortaya çıkan sorunlara çözüm üretemeyen İBB Başkanı, sürdürülebilir olduğunu düşündüğü yalanlara başvurmuştur. Kamuoyu önünde bir kez daha yüksek sesle ifade etmek isteriz ki; CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen diğer 10 büyükşehir belediyesinde olduğu gibi, İstanbul'u yöneten CHP'li İBB Başkanı da 5 yıl boyunca beceriksiz, samimiyetsiz, vizyonsuz ve müsrif bir yönetim sergilemiştir" ifadelerini kullandı.

"Şehirlerimiz için kayıp dolu yıllar olmuştur"

İmamoğlu'nun İstanbul'u gündemine almadığını ifade eden Göksu, "Beceriksizlikten daha acı olan konu ise, İstanbul'un ve İstanbulluların türlü algılarla aldatılması ve istismar edilmesidir. CHP'li İBB Başkanı kendi siyasi çıkarları uğruna, İstanbul gibi kadim bir kenti, 'pazarlık masalarında meze' yapmıştır. İstanbul'un kaynaklarını ve İstanbul'un itibarını kendi siyasi beklentisi uğruna heba etmeye kalkmıştır. CHP'li İBB Başkanı, göreve geldiği günden bu yana hiçbir zaman İstanbul'u gündemine almamıştır. İstanbul'a başkanlık yapmak yerine önüne gelen her makama aday olmuştur. Aday olduğu hiçbir makama gelemeyen ve hevesi hala kursağında olan CHP'li İBB başkanının tek derdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin masası ve kasasıdır. Bizler CHP'li başkanlar tarafından yönetilen 11 büyükşehrin AK Parti Grup Başkanvekilleri olarak İstanbul'dan bir kez daha sesleniyoruz; 5 yıllık görev sürelerinin sonuna yaklaşan CHP'li başkanlar şehirlerine hiçbir katkıda bulunmamıştır. Gösterdikleri zayıf performansla aslında belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu tüm Türkiye'ye göstermişlerdir. Geride kalan 5 yıl, Türkiye'ye bu gerçeği gösterirken, bu şehirlerimiz için ise maalesef kayıp dolu yıllar olmuştur" dedi.

"Bu şehirler yeniden ayağa kalkacaktır"

11 büyükşehir sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza seslenen Göksu, "Lütfen müsterih olunuz. Şehirlerinizin kaybettiği yılları geri kazandıracak ve şehirlerinizi geleceğe taşıyacak irade, samimiyet ve heyecan, AK Parti kadrolarında vardır. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir şahlanışa kalktığı bu günlerde, yaşadığınız şehirler de bu şahlanışa dahil olacaktır. Milletimizin takdiri, bizlerin de samimi gayretleri ile bu şehirler yeniden ayağa kalkacaktır" dedi.