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AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

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31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? Sorusu gündeme geldi ve bugün yapılan açıklamanın ardından AK Parti Zonguldak adayı belli oldu. Peki, AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ ZONGULDAK ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Zonguldak adayı Ömer Selim Alan oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Ömer Selim Alan Zonguldak Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Zonguldak ve Zonguldak dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı Ömer Selim Alan olmuştur.

ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖMER SELİM ALAN KİMDİR?

Dr. Ömer Selim Alan, 24 Aralık 1979'da Zonguldak'ta doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak TED Koleji'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde alan Dr. Ömer Selim Alan, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden de mezun olmuştur.

Meslek hayatına Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde başlayan Dr. Ömer Selim Alan, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon, İşyeri Hekimliği, Aile Hekimliği ve Turizm Hekimliği gibi birçok alanda belge ve sertifikaya sahiptir. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevler ve üyeliklerle de bilinmektedir.

Siyasi kariyerine 2012 yılında AK Parti Zonguldak İl Yönetimine girmesiyle başlayan Dr. Ömer Selim Alan, altı yıl boyunca AK Parti Zonguldak Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Ömer Selim Alan, ileri derecede İngilizce bilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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